Brand in Hoogezand onder controle

Drie maal is scheepsrecht. Ook in Hoogezand woedt een flinke brand bij tuin- en dierenspeciaalzaak Welkoop. In het brandende pand lag vuurwerk opgeslagen.

Het naastgelegen complex, dat 9 woningen telt, is ontruimd door de brandweer. Er zijn onder andere twee hoogwerkers ingezet om de brand te bestrijden. Ook bij deze brand wordt verzocht om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Update 20:00 uur

Inmiddels heeft de brandweer het vuur onder controle. Het pand moet als verloren worden beschouwd. Een aantal knaagideren die in het pand aanwezig waren, hebben de brand niet overleefd.

