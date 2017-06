Live stream Shadow Warrior 2 PoeHao 10-06-2017 19:11 print

Vanaf 19:30 starten we met een live stream van Shadow Warrior 2 vanaf de Xbox One. Shadow Warrior 2 hebben we uiteraard vaker gestreamd, maar dat was allemaal vanaf de pc. De consolerelease van vorige maand is een mooie aanleiding om te kijken hoe goed de port is gelukt.