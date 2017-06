Grote brand bij bollenbedrijf Egmond a/d Hoef

Bij een bollenbedrijf in Egmond aan den Hoef (Noord-Holland) woedt momenteel een grote brand. Er staan meerdere loodsen in de hens, de rook is al van verre te zien.

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en eventuele ventilatie uit te schakelen.

Update 18:28 uur

Video toegevoegd.

#Zeer grote brand #Rinnegommerlaan #Egmond aan de Hoef heeft u last van de de rook, sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit. — Veiligheidsregio NHN (@vrnhn) 10 juni 2017

#Brand #Egmond : Brandweer is volop bezig met blussen. 4 bollenschuren in brand... pic.twitter.com/0XUmPFuNwa — Maarten vd Molen (@POL_vdMolen) 10 juni 2017

Grote brand Rinnegommerlaan in Egmond aan den Hoef vanaf de boot pic.twitter.com/rrzFuuAW0A — Wijn en Druif (@weidijk_com) 10 juni 2017



NL-Alert Egmond aan den Hoef