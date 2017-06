Bendsneyder 15e in Moto3-kwalificatie

Motorcoureur Bo Bendsneyder zal zondag als vijftiende beginnen aan de Grand Prix van Catalonië in de Moto3 - mits er geen gridstraffen en dergelijken meer toegepast worden.

De 18-jarige Rotterdammer zat op het circuit van Barcelona niet ver van de tijden die de mannen op de voorste startrijen reden, maar het lukte niet om zich daar bij te nestelen. Teamgenoot Niccolo Antonelli start zondag vanaf plek tien.

De poleposition was voor de vierde keer dit jaar voor Jorge Martin. De Spanjaard haalde hard uit en was maar liefst 0,627 seconden sneller dan de nummer twee, landgenot Aron Canet. Om aan te geven hoe gigantisch groot dat gat eigenlijk is: als we vanaf Canet ruim zes tienden naar beneden kijken komen we uit bij de Duitser Philipp Öttl, die vanaf plek zeventien start.

De race in Barcelona gaat zondagochtend om 11.00 uur van start.