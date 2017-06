Volleybalsters vijfde in Montreux

De Nederlandse volleybalsters zijn op de vijfde plaats geëindigd op de Montreux Masters. In Zwitserland was Oranje in het duel om de vijfde plaats te sterk voor Thailand met 3-1: 25-22, 25-18, 22-25, 25-8.

Nederland speelde op het toernooi in Montreux niet in de sterkste opstelling. Bondscoach Jamie Morrison gaf vaste krachten rust na het WK-kwalificatietoernooi van vorige week in Azerbeidzjan, waar Oranje net naast rechtstreekse kwalificatie voor het WK greep.

Nederland was in de groepsfase als derde geëindigd, nadat het twee keer met 3-2 verloor van Argentinië en China. Door de nederlagen liep Oranje de halve finale mis, waardoor een plek in de halve finales mis. De vijfde plek was zodoende het hoogst haalbare voor de jonge ploeg van Morrison.