Dark & Light test de testers PoeHao 10-06-2017 16:11 print

Survival MMORPG Dark and Light begint binnenkort met een gesloten bèta. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de aspirant bèta-testers een enquête invullen. Dit wordt tegenwoordig steeds vaker verlangt door ontwikkelaars. Ook voor de gesloten bèta van Dawn of War III was dit een vereiste.

Dark and Light speelt zich af in een fantasy wereld die stijf staat van de magie. Door middel van craften, het temmen van dieren, verkennen van nieuwe gebieden en samenwerking moet je zien te overleven. Het verhaal speelt zich af op de planeten Alpha en Gaia die om elkaar draaien. Ontwikkelaar Snail Games pronkt met de grafische kracht van de engine van Dark and Light die op 4K-schermen volledig tot zijn recht komt.