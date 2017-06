Boze werknemer dupeert hostingprovider

De Haagse hostingprovider Verelox is ernstig gedupeerd door een boze ex-medewerker. Die heeft alle klantgegevens verwijderd en vrijwel alle servers gewist. Verelox is nu tijdelijk offline. De gegevens zijn waarschijnlijk voorgoed verloren gegaan.

Verelox schrijft op zijn website dat het in de komende dagen weer in de lucht hoopt te zijn. "Huidige klanten die nog steeds geïnteresseerd zijn in onze diensten, krijgen een vergoeding", laat het bedrijf weten. Gebruikers krijgen het advies hun serverwachtwoorden te veranderen.

Verelox, opgericht in 2014, biedt hosting voor virtual private servers.



Boze werknemer dupeert hosting provider (Foto: BuzzT)