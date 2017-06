De Vrij: "Beetje uit mijn ritme"

Stefan de Vrij speelde tegen Luxemburg zijn eerste interland sinds september 2015. Hij was kritisch op zichzelf en vond dat hij niet al te best speelde, zo vertelde hij na afloop.

Mede door verschillende blessures stond De Vrij dik anderhalf jaar niet in Oranje. Toen hij zich geblesseerd liet vervangen tegen Turkije (september 2015, 3-0 verlies) wist Nederland nog niet zeker dat het het EK in Frankrijk zou gaan missen. Inmiddels moet De Vrij met Oranje het WK voor 2018 redden.

Tegen Luxemburg, op Wesley Sneijder-avond, werd met mooie cijfers gezegevierd: 5-0. Door een botsing van twee hoofden, was er even de vrees dat De Vrij al na vijf minuten gewisseld moest worden, maar gelukkig duurde zijn rentree in Oranje, in de voor hem vertrouwde Kuip, gewoon negentig minuten.

"Dat was een lekkere binnenkomer, na vijf minuten of zo? Ben je er zo lang niet bij geweest, gebeurt dat. Maar ik wilde per se door, opgeven was geen optie", zei de 31-voudig international tegenover de NOS.

"Het was heel lang geleden", besefte De Vrij in gesprek met FOX Sports. "Ik ben blij dat ik terug ben, en dat in de Kuip. Dat maakt het ook mooi." Wel was er bij de Lazio-verdediger ruimte voor zelfkritiek. "Ik speelde niet heel geweldig. Vooral in de tweede helft was ik in de passing wat minder. Ik was een beetje uit mijn ritme, kreeg ook kramp in mijn beide kuiten, maar ik ben blij dat ik de wedstrijd uit heb kunnen spelen."

De Vrij kreeg geel en incasseerde zelf een doodschap, toen een Luxemburger met gestrekt been inkwam op zijn scheenbeen. "Dat had erger kunnen aflopen", aldus De Vrij, die samen met Lazio-kompaan Wesley Hoedt het Nederlandse verdedigingscentrum vormde.