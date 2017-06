Franse fotograaf terug na cel in Turkije Redactie 10-06-2017 13:18 print

De Franse persfotograaf Mathias Depardon heeft zaterdag na zijn vrijlating in Turkije een oproep gedaan de in dat land gevangen zittende collega's niet te vergeten. Depardon keerde laat op vrijdagavond terug in Frankrijk.

Hij werkte voor National Geographic in het zuidoosten van Turkije. Hij werd daar 8 mei gearresteerd. Volgens zijn advocaat werd hem "terreurpropaganda" verweten. Bovendien zou zijn persvisum al zijn verlopen.

Depardon werd opgesloten in een detentieoord voor uit te zetten buitenlanders, maar van uitzetting kwam het helemaal niet. Depardon ging in hongerstaking en de Franse president Macron heeft zijn Turkse ambtgenoot Erdogan over de zaak benaderd.

Tientallen journalisten zitten in Turkije vast. De regering van Erdogan heeft de mislukte couppoging in juli vorig aangegrepen om critici en tegenstanders hard aan te pakken.



Franse fotograaf terug na cel in Turkije (Foto: ANP)