De Britse premier Theresa May wil met steun van een kleine partij uit Noord-Ierland verder regeren na een pijnlijke verkiezingsnederlaag, maar in haar eigen partij dreigen boze parlementariërs de steun aan haar in te trekken. De krant The Guardian berichtte zaterdag dat ministers en een reeks Kamerleden de premier te verstaan hebben gegeven dat ze op zijn minst haar twee naaste raadgevers en medewerkers Fiona Hill en Nick Timothy de laan uit moet sturen.

Hill en Timothy, steun en toeverlaat van May, worden er verantwoordelijk voor gehouden dat de vervroegde verkiezingen een afgang zijn geworden voor de Conservatieven. Een bewindsman noemde Hill en Timothy zelfs "monsters die onze partij tot zinken hebben gebracht".

May's Conservatieve Partij verloor donderdag tegen de verwachtingen in de meerderheid in de Britse Tweede Kamer. En dat was tien dagen voor de geplande start van onderhandelingen over het beëindigen van het lidmaatschap van de Europese Unie. May wilde met extra steun in het parlement aan de onderhandelingen beginnen.



'Boze partijgenoten May dreigen' (Foto: ANP)