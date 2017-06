Dode en gewonde door steekpartij in Amsterdam

Door een steekpartij zaterdagmorgen in Amsterdam-Zuidoost is een dode gevallen. Ook is een persoon gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De politie kreeg omstreeks 7.00 uur een melding over een feestje waarop ruzie was ontstaan in de Scherpenzeelstraat in Zuidoost. Agenten vonden daar de slachtoffers en hielden een verdachte aan.

Traumahelikopter LifeLiner 1 gaat naar Scherpenzeelstraat 115 in Amsterdam-Zuidoost https://t.co/UVqs15jrw9 pic.twitter.com/SWNv1keQMQ — P2000alarm Lifeliner (@P2000alarm_LL) 10 juni 2017



Dode en gewonde door steekpartij (Foto: ANP)