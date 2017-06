Gedupeerden van de WannaCry-ransomware dienen zich te melden bij de Belgische federale politie. Bij één van de grootste cyberaanvallen ooit, maakte de ransomware WannaCry wereldwijd meer dan 200.000 slachtoffers. In België zijn zes getroffen bedrijven bekend, maar volgens de politie is dat maar "het topje van de ijsberg".

De Computer Crime Unit van de federale politie doet een oproep aan alle slachtoffers van de cyberaanval van 12 mei om zich te melden. "De daders blijven immers doorgaan met het maken van nieuwe versies en nieuwe campagnes. Een identificatie van de daders is belangrijk om de aanval te stoppen", legt de politie uit.

De criminele organisatie achter WannaCry eist 300 dollar losgeld van slachtoffers van wie ze de computer weten te infecteren. Na betaling geven ze een sleutel, een code waarmee de gedupeerden hun eigen computer kunnen ontgrendelen. De politie hoopt dat bedrijven zich melden als ze zijn getroffen door WannaCry, ook als ze een goede backup hadden.

In Nederland werd Q-Park door de ransomware getroffen. "Als politiediensten binnen België en Europa werken samen met Europol", zegt de politie in een bijbehorende video. "We willen achter de daders aangaan. De daders reageren telkens als er een oplossing wordt gevonden en starten een nieuwe versie. Het is zeer belangrijk hen te identificeren om de aanval in zijn geheel te stoppen. Anders blijven ze doorgaan en worden ze inventiever met meer en meer slachtoffers tot gevolg."







Slachtoffers WannaCry moeten aangifte doen (Foto: BuzzT)