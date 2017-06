NS maakt reizen in de spits mogelijk duurder sneakydesert 10-06-2017 07:21 print

Forenzen moeten mogelijk meer gaan betalen om in de spits met de trein te reizen. De zogenaamde spitsheffing zou ervoor moeten zorgen dat de treinen niet meer uitpuilen.

De NS kwam al eerder met het idee, maar na stevige kritiek werd er door een speciale denktank naar andere oplossingen gezocht. Het plan voor de spitsheffing komt nu dus weer naar voren. De kaartjes zouden met de heffing tussen acht en negen uur in de ochtend duurder worden.

Pas in het najaar weten we echt of het plan daadwerkelijk doorgaat.