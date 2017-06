RuneScape-uitbreiding gratis te spelen

Jagex heeft de grootste uitbreiding ooit voor Runescape genaamd ‘Menaphos: The Golden City’ afgelopen maandag opengesteld voor alle betalende gamers. Dit weekend kunnen ook free-to-play RuneScape-fans de mysterieuze stad binnengaan. Je moet wel eerst drie quests doen die je toegang geven. Zonder deze snap je geen snars van het achtergrondverhaal en wat er nu precies aan de hand is met die farao. Schrik niet van alle katten op straat; die horen ook bij een quest.

Bovenstaande trailer is te bekijken in 360 graden met bijvoorbeeld een Samsung Gear of door de knop linksboven te bedienen. Voor meer informatie over Menaphos kun je onze preview er op naslaan.