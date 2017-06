Unicum in rolstoeltoernooi Roland Garros: geen Nederlandse finaliste heywoodu 10-06-2017 00:28 print

Het rolstoeltennis op Roland Garros kent in het damesenkelspel dit jaar geen enkele Nederlandse deelneemster. Dat is bijzonder, want sinds de eerste editie in 2007 zat altijd een Nederlandse dame in de finale.

Esther Vergeer won de eerste zes edities, de Duitse Sabine Ellerbrock versloeg Jiske Griffioen in 2013, Aniek van Koot verloor in 2014 de finale van Yui Kamiji en Griffioen en Marjolein Buis wonnen de vorige twee edities.

Titelverdedigster Buis had het tot de halve finales geschopt, maar daarin was Kamiji duidelijk te sterk. De als tweede geplaatste Japanse is na de Australian Open op jacht naar haar tweede Grand Slam-zege van het jaar en na een dik uur rekende ze af met Buis: 6-3, 6-3.

Van Koot zat tegenover Ellerbrock en dat werd wel een spannende partij. Twee keer kon ze de Duitse tot een tiebreak dwingen, maar beide keren was de veterane daarin te sterk voor Van Koot: 7-6 (2), 7-6 (5).

In het dubbelspel ging het voor Nederland overigens wel prima. Griffioen speelde daar tegen Van Koot, die haar donderdag nog uit het enkelspel kegelde. De paralympisch kampioenen waren met 6-4, 6-4 een maatje te groot voor Ellerbrock en haar Franse partner Charlotte Famin.

Griffioen en Van Koot wonnen alle Grand Slams samen al twee keer en gaan in Parijs voor hun negende titel in totaal. Dan moeten ze afrekenen met landgenote Buis, die een team vormt met Kamiji. De Japanse won vorig jaar samen met de Britse Jordanne Whiley, maar speelde nu tegen haar voormalig partner - die op haar beurt met de Nederlandse Diede de Groot speelde - en won met 7-5, 6-1.

Maikel Scheffers werd in het dubbelspel bij de mannen samen met de Argentijn Gustavo Fernandez uitgeschakeld door de Britten Alfie Hewett en Gordon Reid: 4-6, 6-3, [8-10].