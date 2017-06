Dodelijke bijenziekte duikt op in Drenthe

Het ministerie van Economische Zaken heeft vrijdag verklaard dat er een zeer besmettelijke bijenziekte is vastgesteld in Nederland. Het gaat om het zogeheten Amerikaans vuilbroed, dat larven aantast.

De twee besmette volken in de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn, in noordoost-Drenthe, zijn uit voorzorg geruimd. Verder kondigde het ministerie volgens RTL Nieuws een vervoersverbod af in een cirkel van 6 km rondom de besmettingen. Die quarantaine gaat minstens een maand duren.

De sporen van de bacterie die de ziekte veroorzaakt 'zijn resistent tegen hitte en uitdroging', stelt RTL. Als een regio eenmaal besmet is, is dat dus zeer moeilijk tegen te gaan.

De ziekte kan zich verspreiden via besmette honing, besmet stuifmeel, het in- of uitvoeren van bijen of koninginnen, via vliegende bijen zelf en door het kopen van besmet materiaal zoals bijenkasten of -korven.

Besmette larven worden door de bacterie aangetast in de darmen. De bacteriën vermeerderen zich van daaruit explosief. Nadat de larve zich verzegelt tot een pop, eet de bacterie het beestje van binnenuit dood. De pop kleurt dan donkerbruin en sterft uiteindelijk.

Bijdragen aan de bijenstand in Nederland? De FOK!bijenactie maakt zich sterk voor imkers die door bijensterfte, vandalisme en diefstal worden getroffen. Voor meer informatie kijk je in het bijentopic of op de bijenactie-Facebookpagina.