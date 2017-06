'Chinese club biedt 200 miljoen voor Ronaldo'

Een vooralsnog onbekende Chinese ploeg zou volgens AS een bod hebben uitgebracht op Real Madrid-ster Cristiano Ronaldo. De Spaanse sportkrant meldt dat die club maar liefst 200 miljoen euro wil neerleggen voor de 32-jarige Portugees.

Dit zou een absoluut recordbedrag betekenen voor een speler; Het record staat op dit moment op naam van Paul Pogba, die voor maar liefst 105 miljoen euro de overstap maakte van Juventus naar Manchester United. Ronaldo verkaste eerder voor 94 miljoen euro van Manchester United naar Real Madrid.

Behalve een gigantisch transferbedrag ligt er voor Ronaldo in de Chinese Super League ook een enorm jaarsalaris klaar; maar liefst 120 miljoen euro per jaar zou hij kunnen opstrijken. Eerder sloegen Ronaldo en Real Madrid biedingen uit China af, onbekend is of hij ditmaal wel zwicht voor het grote geld.

Afgelopen seizoen beleefde Ronaldo wederom een topjaar bij Real Madrid. Zowel de landstitel als de Champions League werden voor de tweede maal op rij gewonnen. In de finale tegen Juventus (4-1 winst) wist Ronaldo tweemaal het net te vinden en kroonde zich daarnaast tot topscorer in de Champions League.