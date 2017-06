Canadsese uitgever Meridian4 vond blijkbaar hun naam te lang. Vanaf nu presenteren zij zichzelf als M4. Behalve hun logo is er nog niet veranderd, maar dat komt vanzelf. Een naam van slechts twee tekens is niet erg handig voor veel zoeksystemen, maar hun marketingafdeling heeft daar vast goed over nagedacht. Meridian4 is de uitgever van indiegames als The Silent Age, Schein en Soulless: Ray of Hope.