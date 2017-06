Raonic niet verder met coach Krajicek

Richard Krajicek is niet langer de coach van de Canadese toptennisser Milos Raonic. In goed overleg hebben beiden besloten niet verder met elkaar door te gaan. Raonic, de huidige nummer zes op de wereldranglijst, ging sinds vorig jaar december de samenwerking aan met Krajicek.

"Ik wil Richard bedanken voor zijn hulp, zijn toewijding en zijn professionaliteit. Ik wens hem het allerbeste", aldus Raonic via zijn Twitter-kanaal. Samen met Krajicek, die vorig jaar tijdens het grasseizoen ook korte tijd Stanislas Wawrinka coachte, bleven grote successen uit voor Raonic. Bij de Australian Open werd de Canadees in de kwartfinales uitgeschakeld en op Roland Garros was de vierde ronde het eindstation.

Krajicek blijft de komende jaren directeur van het ATP-toernooi in Rotterdam. De samenwerking met Raonic zag de 45-jarige Nederlander als een mooie kans om ook zijn ambitie as coach waar te maken. "Deze twee banen zijn voor mij een ideale combinatie", liet Krajicek destijds in december weten.

My coach, Richard Krajicek, and I have decided to part ways. This decision has been a mutual one… (1/2) — Milos Raonic (@milosraonic) 8 juni 2017