Swart ziet Keizer niet als hoofdtrainer Ajax

Sjaak Swart noemt vier namen voor het hoofdtrainerschap van Ajax. Marcel Keizer is er volgens het clubicoon nog niet klaar voor. Keizer leidde afgelopen seizoen Jong Ajax naar een tweede plaats in de Jupiler League. Volgens diverse Nederlandse media ziet Ajax in Keizer een serieuze kandidaat voor de opvolging van Peter Bosz, die recent naar Borussia Dortmund vertrok.

"Keizer moet er zeker bij, maar dan als veldtrainer", stelt Swart in gesprek met De Telegraaf. De 78-jarige oud-prof ziet graag dat de 48-jarige Keizer een meer ervaren Ajax-man boven zich krijgt. "Ik denk dan aan Shota Arveladze, Morten Olsen, Michael Laudrup of Clarence Seedorf. Die waren als spelers echt goed bij Ajax en kennen het spel", vervolgt Swart. "Mijn tip aan Edwin Van der Sar (algemeen directeur van Ajax, red.): benader een van deze mannen. Maar of hij luistert weet ik niet, dat gebeurt wel vaker niet bij Ajax", adus Mister Ajax.