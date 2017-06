FOK! wat een weer: onweer is geen weer

Niet te koel,

niet te zwoel,

niet te nat en niet te droog,

juni vult de schuren hoog..

Goedemorgen!

Wat was het gisteren een fraaie dag. Volop zon en geen regen van betekenis.

Helaas is er vannacht regen ons land binnengekomen. Vanuit het westen trekt dat langzaam naar het oosten en het gaat gepaard met fikse windstoten, onweer en behoorlijke regenhoeveelheden. Die buien trekken vanmorgen verder over het land om ons daarna richting Duitsland te verlaten. Lokaal is erg stevige regenval van 20 mm of meer niet uit te sluiten, de ochtendspits zou daarvan nog wel eens aardig last kunnen krijgen.

Vanmiddag wordt het dan droog en breekt de zon door, maar een enkele bui is altijd nog mogelijk. De temperatuur loopt op tot 17 tot 20 graden.

Morgen en zondag loopt de temperatuur dan op naar zomerse waarden. Zondag of maandag kunnen er onweersbuien voorkomen. Daarna wat koeler en overwegend droog en saai weer...

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:20 Zon onder: 21:57 Zonkracht: 6/3







bazbo maakte deze indrukwekkende foto op Arnhem CS (Foto: bazbo)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected]onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!