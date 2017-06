Hockeyer Van Ass mist HWL met knieblessure en focust op EK Redactie 08-06-2017 17:33 print

Door een vervelende blessure aan de achterkant van zijn rechterknie mist Seve van Ass de aankomende Hockey World League in Londen. "Ontzettend balen dit. Er stonden hele mooie duels op het programma, zoals tegen India en Pakistan. Ik had heel graag mijn steentje bijgedragen aan dit Oranje, maar het risico is te groot. Mijn focus gaat nu volledig op het EK in augustus. Ik heb er vertrouwen in dat ik dat ga halen", aldus de 108-voudig international.

Van Ass liep zijn knieblessure op tijdens de finale van de play-offs met Rotterdam tegen Kampong. Net boven zijn kuitspier, bij zijn pees in de rechterknieholte zit het kwaad dat de 25-jarige middenvelder de afgelopen tijd aan de kant hield. "De afgelopen week zit er echt een stijgende lijn in het herstel, maar ik heb bij Oranje nog geen één training mee kunnen doen. Om nou ongetraind zeven wedstrijden in elf dagen te spelen, is gewoon een te groot risico. Dat zeiden de artsen ook", licht Van Ass de keuze van bondscoach Max Caldas toe.

Waar de HWL-selectie van Caldas zondag in het vliegtuig naar Engeland stapt, blijft Van Ass thuis om hard aan zijn herstel te werken. "Ik wil niet de kans lopen dat dit een blijvende zwakke plek in mijn lichaam wordt. We zijn nu aan het kijken hoe mijn herstelprogramma er de komende weken uit zal zien. Ondanks dat ik zelf heel graag had meegewild, is mijn vertrouwen op een goed herstel en in het halen van EK misschien nu nog wel groter. Je weet het natuurlijk nooit honderd procent zeker met dit soort blessures, maar ik kan nu wel een topherstel draaien."

Donderdagmorgen werd ook bekend dat Thijs van Dam de plek in de selectie van Max Caldas tijdens de HWL zal innemen. Van Dam is ploeggenoot van Van Ass bij Rotterdam. De twintigjarige aanvaller kan zich daardoor gaan opmaken voor zijn allereerste toernooi met het grote Oranje. Van Dam: "Het is echt balen voor Seve natuurlijk. Maar dat ik nu naar de HWL ga, vind ik helemaal gaaf. Ik trainde als reserve al volle bak mee en dan weet je gewoon dat de kans dat je meegaat naar Londen er nog steeds is. Dat het dan ook zo ver komt is heel mooi."

In december nog speelde Van Dam het WKu21 in India en in januari sloot hij voor het eerst aan bij het Nederlands elftal tijdens het trainingskamp in Zuid-Afrika. Daar schreef hij zijn eerste drie officiële interlands op zijn naam. Vervolgens viel Van Dam begin april buiten de HWL-selectie, maar nu staat hij dan ineens toch aan de vooravond van zijn eerste toernooi met het grote Oranje.

Van Dam: "Had het allemaal niet zo snel verwacht. Toen ik afgevallen was dacht ik eigenlijk ook helemaal niet meer aan de kans op het spelen op de HWL. Mijn volle focus ging vanaf dat moment op Rotterdam. Toen ik na de finale van de play-offs weer aansloot bij Oranje hoorde ik pas dat ik reserve was. En nu ga ik ook nog mee. Heel gaaf."

Het Nederlands elftal speelt in Londen het eerste duel van de HWL op 15 juni tegen Pakistan. "Ik heb al wel officiële interlands op mijn naam, maar straks spelen voor Oranje op een groot toernooi vind ik toch wel specialer. En dan beginnen met een openingswedstrijd tegen een land als Pakistan is zeker mooi. Ik kijk er onwijs naar uit", besluit een enthousiaste Van Dam.