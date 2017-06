Verdachte moord en misbruik Romy bekent heywoodu 08-06-2017 14:53 print

De 14-jarige jongen die verdacht wordt van seksueel misbruik van en betrokkenheid bij de moord op de eveneens 14-jarige Romy heeft een bekentenis afgelegd. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten.

De jongen uit Lunteren heeft bekend dat hij Romy seksueel misbruikt heeft en dat hij betrokken is geweest bij haar dood. Het meisje zat op een school voor speciaal onderwijs in De Glind, waar de jongen haar van kende. Vrijdag kwam ze na schooltijd niet thuis, waarna haar lichaam later op de dag werd gevonden in een sloot in Achterveld.

Het OM meldt dat het onderzoek door zal blijven gaan. Tot donderdag mocht de jongen alleen contact hebben met zijn advocaat, maar nu hij een bekentenis afgelegd heeft is die beperking opgeheven. De rechtbank bepaalde eerder op donderdag al dat de jongen nog minstens twee weken vast blijft zitten.