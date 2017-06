FC Utrecht haalt Ould-Chikh binnen

FC Utrecht heeft zich donderdag verzekerd van de diensten van Bilal Ould-Chikh. De 19-jarige aanvaller was clubloos na zijn vertrek bij Benfica. Ould-Chikh zette zijn handtekening onder een tweejarig contract bij de Domstedelingen, met een optie voor nog één seizoen.

"Bilal hebben we uitgebreid kunnen ervaren tijdens de periode waarin hij met onze beloftenploeg en ons eerste elftal trainde", vertelt trainer Erik ten Hag op de officiële clubwebsite van FC Utrecht. "Tijdens de voorbije weken heeft hij bevestigd een jonge speler met veel potentie te zijn. Samen zullen wij gericht aan de slag gaan om zijn talent tot bloei te laten komen."

De aanvaller vertrok in de zomer van 2015 bij FC Twente en trok naar Benfica, dat één miljoen voor hem betaalde. In maart van dit jaar werd zijn contract verscheurd, hij speelde geen wedstrijd voor de Portugese landskampioen. Ould-Chikh is de vierde aanwinst voor FC Utrecht. Eerder al legde de ploeg Cyriel Dessers, Sander van de Streek en Simon Makienok vast.