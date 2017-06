Inter mag 110 miljoen uitgeven; twee Nederlanders in beeld Niels (DerMeister) 08-06-2017 14:46 print

Internazionale hoopt komend seizoen beter voor de dag te komen na het dramatische seizoen van afgelopen jaar. De Chinese leiding van de Italiaanse ploeg heeft daarom 110 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe aankopen. De Nederlanders Kevin Strootman en Rick Karsdorp staan onder meer op het verlanglijstje.

De komende weken hoopt Inter het transferbudget nog verder op te schroeven door een aantal spelers te verkopen. Ivan Perisic staat in de belangstelling van Manchester United. Daarnaast mogen Andrea Ranocchia, Stevan Jovetic, Jeison Murillo en Marcelo Brozovic uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Afgelopen maand deed de Italiaanse media al melding van de interesse van Inter in Strootman De middenvelder verlengde onlangs zijn contract bij AS Roma, maar dit wil niet zeggen dat een transfer is uitgesloten. In de nieuwe verbintenis is een clausule opgenomen van 45 miljoen euro.

Ook Karsdorp kan op de belangstelling rekenen van Inter. De rechtsback van Feyenoord, die in Rotterdam nog een contract tot medio 2021 heeft, moet zo'n tien tot vijftien miljoen euro opleveren. Behalve Inter heeft ook AS Roma interesse in de verdediger van Feyenoord.

Andere namen die op het lijstje van Inter staan zijn Steven N'Zonzi (Sevilla) en Corentin Tolisso (Olympique Lyon).