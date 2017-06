Bopanna/Dabrowski pakken eerste Grand Slam-titel

Tennissers Rohan Bopanna en Gabriela Dabrowski hebben donderdag hun eerste Grand Slam-titel gewonnen. Het Indisch-Canadese duo zegevierde in de finale van het gemengd dubbelspel op Roland Garros.

Het als zevende geplaatste duo stond in de finale tegenover Robert Farah uit Colombia en de Duitse Ana-Lena Grönefeld. Die wonnen de eerste set zonder grote problemen, maar set twee was juist precies omgedraaid en dus was een 'supertiebreak' nodig: een tiebreak tot minimaal tien punten om de wedstrijd te beslissen.

Bopanna en Dabrowski namen daarin een 3-0 leiding, maar ze kregen het al snel moeilijker. Bij een 6-5 voorsprong dreigde het voor Farah fout te gaan: de Colombiaan raakte een bal verkeerd en die stuiterde vanaf zijn racket hard tegen zijn oog, waardoor hij even niet verder kon spelen.

Na een korte behandeling met wat oogdruppels kon de Colombiaan weer verder en met Grönefeld kreeg hij zelfs twee matchpoints. Die werden echter niet benut en een fenomenale volley van Dabrowski op een forehand van Farah brachten haar en Bopanna een matchpoint. Dat werd gelijk benut, want Grönefeld serveerde de bal twee keer in het net en daarmee was het klaar: 2-6, 6-2, [12-10].