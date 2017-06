Heel veel schieten in update Grand Theft Auto Online Pheno 08-06-2017 08:44 print

Vanaf 13 juni is er een nieuwe update beschikbaar voor GTA Online. In Gunrunning kunnen gamers hun eigen handel beginnen in de productie en distributie van illegale wapens. De update is beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Deze nieuwe update geeft een geheel nieuwe dimensie aan de open wereld in Southern San Andreas: met ondergrondse bunkers, een Mobile Operations Center om je tegenstanders van de kaart te vegen en een nieuwe vloot gewapende voertuigen waarmee je jouw stempel drukt op de wapenhandel in San Andreas.