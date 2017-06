Final Fantasy XIV: Stormblood is er klaar voor Pheno 08-06-2017 08:40 print

Square Enix heeft de launchtrailer van de uitbreiding Stormblood voor Final Fantasy XIV uitgebracht. De MMORPG krijgt hiermee een vervolg op verhaal met nieuwe dungeons, nieuwe jobs, een compleet nieuw vechtsysteem en meer.

Het zal druk worden met nieuwe Samurai en Red Mage, twee dps-jobs die toegevoegd zijn. Het verhaal gaat verder waar de uitbreiding Heavensward is gestopt. Als de Warrior of Light ga je Ala Mhigo bevrijden. Het land is bezet door de Garlean Empire twintig jaar geleden. Ondertussen is er in het Verre Oosten een ander land Doma genaamd dat ook zijn eigen problemen heeft. Het wordt een drukke tijd voor de helden. WIl je meer weten over alle veranderingen dan kun je hier onze hands-on preview lezen.

Final Fantasy XIV: Stormblood gaat 20 juni los op PlayStation 4 en pc. Als je al een pre-order hebt staan dan mag je 16 juni al van start. De dag ervoor gaan de servers neer om de upgrade te krijgen.