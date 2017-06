De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft woensdag in Houston twaalf nieuwe astronauten gepresenteerd. Het gaat om vijf vrouwen en zeven mannen met een leeftijd tussen de 29 en 43 jaar. "Jullie zijn de twaalf die het gered hebben. Jullie behoren nu tot de elite. Jullie zijn onze besten", zei de Amerikaanse vicepresident Mike Pence tijdens de feestelijke bijeenkomst.

NASA-baas Robert Lightfoot noemde het curriculum vitae van de uitverkorenen, onder wie artsen, wetenschappers en piloten, indrukwekkend. "Als ik lees wat deze mensen zoal gedaan hebben dan voel ik me zelf zwaar onvoldoende."

Op de personeelsadvertentie van de NASA reageerden nooit eerder zoveel kandidaten. Liefst 18.300 ruimtevaarders in spe meldden zich aan, drie keer zo veel als bij de vorige wervingsactie in 2011 en ook aanzienlijk meer dan bij het vorige record. Dat dateerde uit 1978 met 8000 gegadigden. De geselecteerde sollicitanten krijgen de komende twee jaar een opleiding tot astronaut. Op dit moment zijn er bij de NASA 44 in actieve dienst.



NASA presenteert twaalf nieuwe astronauten (Foto: ANP)