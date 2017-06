Orica stopt wielersponsoring

Orica trekt aan het einde van het seizoen zich terug uit als sponsor in het wielrennen. Dat betekent dat de Australische wielerploeg zonder hoofdsponsor komt te zitten. Naast het terugtrekken als sponsor van de WorldTourploeg zal ook het contract niet verlengd worden met de Tour Down Under, de eerste WorldTourrace van het seizoen.

Ploegeigenaar Gerry Ryan is wel in onderhandeling met een nieuwe hoofdsponsor, zodat het team verder op WorldTourniveau kan blijven. Het zou om een contract van twee jaar gaan. Bekendste renners bij Orica-Scott zijn de broers Adam en Simon Yates, Caleb Ewan en Esteban Chaves