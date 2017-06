Portugal wil terugkeren op Formule 1-kalender Peterselieman 08-06-2017 00:46 print

Portugal keert in de nabije toekomst mogelijk terug op de Formule 1-kalender. De eigenaren van Autodromo Internacional do Algarve zijn hierover in gesprek met de nieuwe F1-bazen. De laatste keer dat de race gehouden werd was in 1996, toen nog verreden op het het circuit van Estoril.

Het nieuwe circuit ligt in Portimão en ontving in de winter van 2008/2009 al diverse F1-teams voor wintertesten. In 2009 deden onder meer de GP2 Series en de A1GP de baan aan, terwijl een jaar later de Superleague Formula er neerstreek. Sindsdien is het iets rustiger op het circuit geweest, maar Portugal wil nu weer aansluiten bij de Formule 1.

Dit past in het plaatje dat F1-bazen Sean Bratches en Ross Brawn voor ogen hebben bij het herschikken van de racekalender. De sport keert volgend jaar terug naar Duitsland en Frankrijk, terwijl Maleisië afhaakt. De kalender zal dan 21 races tellen, maar meer wedstrijden zijn in de toekomst niet uitgesloten, omdat er meer potentiële kandidaten voor een race zijn.