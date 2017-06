'De Guzman keert terug bij Feyenoord'

Volgens diverse Italiaanse media staat Feyenoord op het punt een oude bekende terug te halen. Jonathan de Guzman maakt volgens Il Calcio Napoli en Pagina Azzuri deze zomer de overstap van Napoli naar de Rotterdammers. De ploegen zouden al een akkoord hebben bereikt.

Feyenoord zou een transfersom van drie miljoen euro moeten betalen voor De Guzman. Bij Napoli kwam de 29-jarige middenvelder nauwelijks uit de verf. Hij werd het laatste anderhalf jaar verhuurd aan Carpi en Chievo Verona. Het is maar de vraag hoe serieus de berichtgeving is uit de Italiaanse media. De transfersom van drie miljoen euro is relatief hoog te noemen, gezien zijn contract wat volgend seizoen afloopt.

De Guzman doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en maakte in 2005 zijn debuut voor de Rotterdammers. De oud-international van Oranje kwam via Real Mallorca, Villarreal en Swansea City in 2014 bij Napoli terecht. Afgelopen seizoen speelde hij 27 competitieduels voor Chievo Verona.