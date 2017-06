Nederland, Luxemburg en Oostenrijk eisen donderdag in een gezamenlijke verklaring opheldering van de Europese Commissie over haar besluit om in te stemmen met het Duitse tolplan. Dat hebben de landen woensdag afgesproken aan de vooravond van een vergadering van de Europese ministers van transport in Luxemburg.

Ze willen weten waarom de Commissie eerst tegen het voorstel was, maar er later toch mee instemde, aldus een woordvoerster van minister Melanie Schultz (Infrastructuur). De drie landen trekken gezamenlijk op in de kwestie. Ze gaan onder meer juridische analyses uitwisselen. Oostenrijk kondigde woensdag aan sowieso naar het Europese Hof te stappen om het tolplan te stoppen.

Schultz is fel tegenstander van het Duitse plan en zal volgens de woordvoerster al het mogelijke doen om het een halt toe te roepen, inclusief juridische stappen. Nu wordt eerst de reactie van de Commissie afgewacht, daarna kijken de landen verder naar vervolgstappen.



Landen eisen opheldering over Duits tolplan (Foto: ANP)