Meer nachtmerries voor Little Nightmares

Bandai Namco heeft een seizoenspas voor Little Nightmares bekendgemaakt. Met de titel Secrets of The Maw komt er meer avontuur en gesneak in de game van Tarsier Studios.

Little Nightmares Secrets of The Maw levert drie nieuwe hoofdstukken op met daarin The Runaway Kid, die net als Six probeert te ontsnappen. Je komt terecht in de nieuwe locaties The Depths, The Hideaway en een nog onbekende omgeving.

In The Depths moet de Runaway Kid in een vervallen en overstroomde kelder ontsnappen aan iets dat onder het water leeft. In November gaan we met The Hideaway meer zien van de Nomes in een machine-gebaseerde omgeving. Het laatste hoofdstuk zal het lot van de Runaway Kid bepalen. Maar dat weten we pas in januari volgend jaar.

Little Nightmares is beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc. De nieuwe pas zit in de Complete Edition, maar kan ook los gekocht worden.