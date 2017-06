Strange Brigade is de nieuwe co-op shooter van Rebellion Rowin (Racerblade) 07-06-2017 15:50 print

Rebellion, de ontwikkelaar van de Sniper Elite-games en zijn spin-off Nazi Zombie Army (ook bekend als Zombie Army Trilogy), heeft Strange Brigade zojuist aangekondigd.

De aankondiging gaat gepaard met een trailer, waaruit blijkt dat de game vooral doet denken aan de Nazi Zombie Army-games, maar dan in een mythische setting. Strange Brigade is een co-op shooter voor 1 tot 4 spelers, waarbij ieder personage zijn eigen vaardigheden zal hebben. De 'Strange Brigade' maakt vooral werk van het schieten op mythische wezens uit 'vergeten beschavingen' en 'verraderlijke tombes'. Deze keer is het niet Hitler die achter het vreemde fenomeen zit, maar een Egyptische heksenkoningin. Uiteraard.

Strange Brigade zal beschikbaar worden voor PlayStation 4, Xbox One en PC.