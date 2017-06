De rechtbank heeft twee mannen woensdag veroordeeld tot gevangenisstraffen van veertien en zestien jaar voor het doden van Alex Wiegmink in de zaak die wel de Posbankmoord wordt genoemd. De straffen zijn hoger dan geëist.

De rechtbank vindt net als het OM dat er sprake is van doodslag, maar ziet ook strafverzwarende omstandigheden. De twee hebben geen respect gehad voor het slachtoffer en zijn nabestaanden, maar ook veertien jaar gezwegen over wat er is gebeurd.

De 44-jarige huisschilder Alex Wiegmink uit Drempt werd op 20 januari 2003 doodgeschoten op de Posbank in Rheden (Gelderland). Zijn lichaam werd niet veel later verkoold teruggevonden in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp.

Samen gedood

Tegen de twee, een 44-jarige man uit Veghel en een 56-jarige man uit Boekel, was dertien jaar cel geëist voor doodslag en brandstichting. De rechtbank vindt het bewezen dat de mannen Wiegmink samen hebben gedood. Daarna hebben ze zijn lichaam in diens eigen auto gelegd en zijn ze naar de bossen bij Erp gereden. Daar hebben ze de auto en het lichaam in brand gestoken.

Over het waarom van het misdrijf lopen de verklaringen uiteen. De 56-jarige man zei dat ze uit waren op de auto van Wiegmink, om te gebruiken bij een gewapende overval. De andere man (44) stelde dat het slachtoffer hen betrapte tijdens het voorbereiden van een drugsdeal. De rechtbank houdt er bij de 56-jarige man rekening mee dat hij zichzelf bij de politie heeft gemeld en een bekentenis heeft afgelegd. Voor de 44-jarige man werkt strafverzwarend dat hij de wapens heeft geregeld.



Hogere straffen in Posbank-zaak (Foto: ANP)