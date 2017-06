OM: Speech Wilders niet strafbaar

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat politicus Geert Wilders niet vervolgen voor uitspraken die hij in 2015 heeft gedaan in Oostenrijk. Het Oostenrijkse Openbaar Ministerie had Nederland gevraagd om de vervolging over te nemen, maar het OM in Den Haag wijst dat verzoek af.

Het OM meldt woensdag dat de uitlatingen die Wilders op 27 maart 2015 op de Wiener Hofburg heeft gedaan, naar Nederlands recht niet strafbaar zijn en er dus geen vervolging zal plaatsvinden.

De PVV-leider zei destijds onder meer dat "de islamitische ideologie een ideologie van oorlog en haat is'. Hoe minder islam hier is, hoe beter". Het OM in Oostenrijk verdenkt Wilders van het aanzetten tot haat, kennelijk tegen een religie.



OM vervolgt Wilders niet voor speech in Wenen (Foto: ANP)