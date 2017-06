Nieuwe straf dreigt voor Van Gogh-rover YokiKater 07-06-2017 09:49 print

De dief van twee jarenlang vermiste Van Gogh-schilderijen moet voor 15 juni een schadevergoeding van bijna 344.000 euro betalen. Doet Octave ('Okkie') Durham dat niet, dan moet hij 286 dagen vervangende hechtenis uitzitten.

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Amsterdam woensdag naar aanleiding van berichtgeving van Crimesite. Durham kreeg begin deze maand een aanmaning van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Daarin wordt hij gewaarschuwd het openstaande bedrag voor 15 juni te voldoen, anders volgt een bevel tot arrestatie.

De in 2002 gestolen doeken, 'Het uitgaan van de hervormde kerk te Nuenen' en 'Zeegezicht op Scheveningen'. zijn sinds het voorjaar weer te zien in het Van Gogh Museum. Ze waren in het bezit van een opgepakte Italiaanse maffiabaas.

Durham zat 3,5 jaar vast voor de diefstal en moest van het gerechtshof een schadevergoeding van 350.000 euro betalen.



Nieuwe straf dreigt voor Van Gogh-rover (Foto: ANP)