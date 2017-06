Pepe vertrekt met rotgevoel bij Real Madrid Redactie 07-06-2017 07:00 print

Pepe vertrekt komende zomer na tien jaar bij Real Madrid. Dat doet de verdediger echter niet met een goed gevoel.

Jaren was de Portugees één van de vaste verdedigers van Real Madrid, maar onder Zinedine Zidane kwam Pepe amper meer in actie. Hierdoor vertrekt de verdediger met een dubbel gevoel bij Real Madrid.

"Ik heb geen afscheid genomen van Zidane, omdat hij en de club al wisten dat ik zou vertrekken voordat ik het zelf wist. Ik wil niemand de schuld geven, maar sommige dingen begrijp ik niet. Zidane heeft het fantastisch gedaan, maar waarom verdween ik uit het team?", vertelde Pepe tegenover Cadena Cope.

"Het is duidelijk dat ik hier niet verder ga. Mijn periode bij Real Madrid is voorbij en nu zal er een nieuw avontuur starten. Ik heb verschillende opties, ook uit Engeland. Ik heb nog nergens getekend. Dat had wel gekund, maar ik heb daarmee gewacht omdat ik anders het team misschien zou afleiden", aldus Pepe.