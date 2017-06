Eerste slachtoffer Isle of Man TT 2017 ChipsZak. 06-06-2017 23:50 print

Wederom heeft de Isle of Man TT een leven geëist. De Engelse straatracer Davey Lambert is vanavond overleden aan de verwondingen die hij opliep na een crash in de Superbikerace zondag.

Lambert debuteerde dit jaar in de wereldberoemde TT, maar kende de Mountain Course van zijn eerdere deelnames aan de Manx Grand Prix. Afgelopen zondag crashte de Engelsman met zijn Kawasaki bij Greeba Castle tijdens de derde ronde van de zes rondes tellende race en liep meerdere ernstige verwondingen op.

Terwijl de coureur aan de kant van de weg werd behandeld, zwaaiden de marshalls de rest van de race de gele vlag om de snelheid rond de plaats van de valpartij enigszins te verminderen. De Brit werd in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Liverpool, maar is vanavond uiteindelijk toch nog aan de gevolgen van zijn crash bezweken.

De Superbikerace werd uiteindelijk gewonnen door Ian Hutchinson, die hiermee zijn vijftiende zege behaalde. Dit jaar neemt er ook een Nederlander deel aan de beruchte race op het eiland Man.

Davey Lambert is de eerste coureur die deze TT is verongelukt. Sinds het ontstaan van de race in 1907 hebben al meer dan 250 deelnemers hun leven verloren op de straten van de Mountain Course.