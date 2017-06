Bacsinszky maakt einde aan Roland Garros-droom Mladenovic heywoodu 07-06-2017 00:05 print

Tennisster Timea Bacsinszky heeft zich geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. Daar was het Franse publiek in Parijs niet al te gelukkig mee, want het betekende de uitschakeling van de Française Kristina Mladenovic.

Bacsinszky is de nummer 31 van de wereld en doet het de laatste jaren erg goed op het Parijse gravel. In 2015 haalde ze er ook al de halve finales, vorig jaar kwam de Zwitserse tot de kwartfinales. Mladenovic is weliswaar de mondiale nummer veertien, op Grand Slams haalde ze eerder alleen op de US Open van 2015 de kwartfinales.

Ondanks de steun van het thuispubliek - of misschien juist wel door de druk van het thuispubliek - leverde Mladenovic gelijk de allereerste servicegame al in. In een set waar serveren niet per se een voordeel was, zoals wel vaker in het vrouwentennis, werd meerdere keren gebroken, maar Bacsinszky kon haar opslag vaker vasthouden. Dat, gecombineerd met een hele berg onnodige fouten van Mladenovic, bracht de Zwitserse de eerste set.

In set twee ging het een stuk beter voor Mladenovic, die netjes serveerde en vooral veel minder fouten maakte. Ze brak Bacsinszky zelfs om zo op voorsprong te komen, maar vervolgens leverde ze haar eigen service toch weer twee keer op rij in. Dat was de genadeklap en na bijna twee uur kon Bacsinszky zich opmaken voor de halve eindstrijd: 6-4, 6-4.

Bacsinszky neemt het in de halve finale op tegen Jelena Ostapenko. Leuk detail: als dat donderdag gespeeld wordt, zoals het geval lijkt te zijn, is het dubbel feest, want zowel Bacsinszky als Ostapenko zijn dan jarig.