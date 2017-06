Lorenzo: "Nog steeds niet de juiste rijstijl voor Ducati" ChipsZak. 06-06-2017 20:07 print

Ducati-coureur Jorge Lorenzo kende zondag een uitmuntende start van de MotoGP-race op Italiaanse bodem, maar heeft naar eigen zeggen nog steeds niet de juiste rijstijl gevonden om al het potentieel uit zijn Desmosedici GP17 te kunnnen halen.

Op het circuit van Mugello leidde de vijfvoudig wereldkampioen voor het eerst sinds hij rijdt voor de rode fabriek zelfs even de race. Helaas viel de Spartaan daarna terug en eindigde uiteindelijk als achtste. "Het positieve is dat Ducati vandaag gewonnen heeft en dat Petrucci als derde is geëindigd, dat is geweldig. Ik had een goede start en de eerste twee ronden wist ik de race te leiden voor het eerst in mijn Ducati carriere, maar daarna werd het een matige race voor mij: langzamere rondetijden aangezien ik nog steeds niet de juiste rijstijl heb voor deze motor om competitief te zijn," aldus de 30-jarige Spanjaard, die ook aangaf voornamelijk in de bochten te kort te komen op de andere coureurs.

"We zaten er niet ver vanaf maar we missen nog ongeveer een halve seconde, zeker in de bochten; veel rijders konden me binnendoor inhalen, iets wat me normaal nooit gebeurd dus het is duidelijk dat we nog het nodige missen." Wel ziet Lorenzo dat Ducati het steeds beter doet: "Ik zei op vrijdag al dat de motor er klaar voor was om te winnen. Dat gebeurde ook en Petrucci zat er met de derde plaats ook dichtbij. Ik ben echt heel blij voor Dovizioso omdat hij echt verdiende om hier te winnen," sluit de voormalig teamgenoot van Valentino Rossi positief af.