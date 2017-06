NOS: richtlijn is zaken bij de naam te noemen Danny 06-06-2017 15:42 print

Na de massale klachtenregen over de door de NOS uit getuigenverklaringen en de verklaring van de Britse premier May geknipte verwijzingen naar de Islam komt de NOS vandaag met een verklaring.

De volledige tekst luidt:

"Na de aanslag op Tower Bridge in Londen kregen we vragen waarom in het NOS Achtuurjournaal van zondag 4 juni jongstleden onvoldoende expliciet wordt verwezen naar de islamitische achtergrond van de aanslagplegers. Het was beter geweest als de quote van de Britse premier May over 'islamitisch extremisme' in de uitzending was meegenomen. Maar dat neemt niet weg dat uit het geheel van de berichtgeving en uit de context meer dan duidelijk is gemaakt dat het hier gaat om aanslagplegers die zich laten inspireren door de islam. Daar kan geen twijfel over bestaan.

De NOS voert geen agenda bij de journalistieke keuzes die we maken. Wij trachten niets te verhullen en niets te vergroten, onze richtlijn is om zaken bij de naam te noemen."



De verklaring van de NOS





Opmerkelijk is dat de richtlijn van de NOS is om zaken bij de naam te noemen. En dan zien we vandaag dit bericht op teletekst, over de Marokkaans-Italiaanse terrorist die bij de aanslag in Londen van afgelopen weekend betrokken was:



De 'Italiaan' was eigenlijk een Marokkaanse Italiaan