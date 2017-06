Sneijder: "Voel me geen reserve"

Wesley Sneijder moest de afgelopen twee interlands op de bank beginnen, maar is klaar voor een basisplaats tegen Luxemburg.

Komende vrijdag speelt Nederland het kwalificatieduel met Luxemburg. Sneijder moest het de afgelopen twee interlands, tegen Ivoorkust en Marokko, doen met een plek op de bank. Als het aan hem ligt, staat hij tegen Luxemburg vanaf de eerste minuut op het veld.

"Ik voel me zeker geen reserve. De afgelopen twee wedstrijden is het door ’de situatie’ logisch dat ik op de bank moest beginnen", vertelde Sneijder in gesprek met De Telegraaf. "Maar ik ga vanaf dinsdag op de trainingen zorgen dat ik vrijdag vanaf de eerste minuut begin."

Met 'de situatie' doelt Sneijder op het feit dat hij de afgelopen tijd veel heeft moeten reizen met Galatasaray. Zelf vindt hij dat dit wel meevalt. "De hele wereld over reizen? Dat valt toch wel mee. Ik ben weleens verder geweest. Blijkbaar is het een issue, maar voor mij niet."

"Ik sta hier te genieten. Voetballend was het misschien niet geweldig, maar we hebben een mooie uitslag neergezet. Dat geeft vertrouwen richting Luxemburg. Ik ben er trots op dat ik nog steeds deel mag uitmaken van Oranje en ik weet wat ik kan."