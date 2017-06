Twaalf gewonden bij 'stierenvechten' in Peru heywoodu 06-06-2017 11:07 print

Tijdens het traditionele stierenfestival Jala Toro in het Peruviaanse Huancavelica zijn afgelopen weekeinde de eerste traditionele gewonden gevallen. Twaalf mensen kwamen er op pijnlijke wijze achter dat het loslaten van een dolle stier in een menigte vol schreeuwende mensen misschien niet zo'n tof idee is.

Een aantal mensen werd omver gebeukt door het woeste beest, terwijl anderen minder geluk hadden en met zijn hoorns te maken kregen. Zo probeerde iemand op een auto te klimmen, maar de stier wist dat vakkundig te voorkomen en sleepte de vent een stuk mee over de grond.

Het was overigens nog maar de eerste dag van Jala Toro, dus er zijn nog genoeg kansen voor de lokale bevolking om zich voor een pislinke stier te gooien en zo het ziekenhuis te bereiken. Dat er gewonden vallen hoort uiteraard bij het feest: vorig jaar konden minstens acht mensen een bezoek aan de arts brengen, het jaar ervoor werden er drie op de hoorns geregen.

De stier had er zin in in Huancavelica (Bron: YouTube)