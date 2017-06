'Gijzeling Melbourne mogelijk terreurdaad'

De Australische politie onderzoekt of er een terroristische kant zit aan een dodelijke gijzeling in de stad Melbourne. Een met een vuurwapen gewapende man met een lang strafblad schoot daar in de hal van een flatgebouw een man dood en gijzelde een vrouw. Agenten schoten hem dood toen hij al schietend naar buiten kwam. Drie agenten raakten gewond, de gegijzelde vrouw bleef ongedeerd.

Terreurgroep Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid op. In een verklaring, die opvallend snel kwam en bovendien ook in vertaling, liet IS weten dat de actie het werk was van een 29-jarige Australiër van Somalische afkomst. De reden was dat Australië deel uitmaakt van de coalitie die tegen IS vecht in Syrië en Irak.

De gijzelnemer, Yacqub Khayre, zat in zijn proeftijd na een veroordeling wegens huisvredebreuk. Hij was ook berecht, maar vrijgesproken van het voorbereiden van een aanslag op een legerbasis in Sydney acht jaar geleden.



