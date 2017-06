Dodental aanslag Kabul stijgt boven 150 YokiKater 06-06-2017 09:40 print

Het dodental door de zware bomaanslag in het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul vorige week, is volgens president Ashraf Ghani opgelopen tot meer dan 150. De aanslag is daarmee de dodelijkste sinds 2001 toen de Taliban werden verjaagd.

Niemand heeft de verantwoordelijkheid tot nu toe opgeëist. Tot dinsdag was sprake van negentig doden en ongeveer 460 gewonden.

De aanslag was woensdag tijdens de drukke ochtendspits. Een vrachtwagen vol met explosieven ontplofte bij de ingang van een afgesloten wijk met veel ambassades en regeringsgebouwen.

Volgens Ghani, die dinsdag sprak tijdens een bijeenkomst met diplomaten, zijn alle doden Afghanen.



Dodental aanslag Kabul stijgt boven 150 (Foto: ANP)