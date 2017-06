Ismail Abedi (24) de broer van de zelfmoordterrorist Ismail Salman Abedi is maandag vrijgelaten zonder aanklacht. Hij was volgens de BBC een van de 18 mensen die na de aanslag bij het concert van Ariana Grande in Manchester door de Britse politie werden gearresteerd.

Er zitten nog tien verdachten in hechtenis die verdacht worden van lidmaatschap van een terreurorganisatie. Salman Abedi pleegde op 22 mei met een zelfgemaakte bom een een aanslag, waarbij 22 concertgangers werden gedood en 116 mensen gewond raakten.

De derde broer, Hasham (20) en vader van de drie, Ramadan Abedi, werden in Libië gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid. Zij zitten nog vast.



Broer aanslagpleger Manchester vrijgelaten (Foto: ANP)