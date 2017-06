In de Amerikaanse stad Norristown is maandag (lokale tijd) de rechtszaak begonnen tegen de komiek Bill Cosby (79). Hij wordt beschuldigd in 2004 Andrea Constand te hebben gedrogeerd en aangerand in zijn huis.

De eerste getuige tegen Cosby vertelde in de rechtbank hoe Cosby haar in 1998 bedwelmde, waarna hij haar misbruikte. Volgens de aanklager dezelfde manier als bij Constand.

Na deze aanklacht van de vrouw kwamen volgens Amerikaanse media nog tientallen vrouwen naar buiten met soortgelijke aantijgingen tegen Cosby. In deze zaak wordt alleen de zaak van Constand tegen Cosby behandeld.

De ooit zo populaire komiek heeft altijd ontkend iets te hebben misdaan. Cosby beweert dat de seksuele contacten altijd met wederzijdse toestemming gebeurden.



Geruchtmakende misbruikzaak Cosby begonnen (Foto: ANP)