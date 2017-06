Kuijt: "Blijf hoe dan ook betrokken bij Feyenoord" Redactie 06-06-2017 08:00 print

Dirk Kuijtgaat in het komende jaar meelopen met technisch directeur bij Feyenoord Martin van Geel om te kijken of de functie wat voor hem is.

"Ik ga een jaartje met hem meelopen, veel leren en kijken wat bij me past", vertelde Kuijt tegen Metro. "Misschien komen we erachter dat die functie mij niet ligt, maar ik blijf hoe dan ook betrokken bij Feyenoord, want dat is mijn club."

De aanvaller, die na het kampioenschap zijn afscheid als voetballer aankondigde, gaat echter eerst op vakantie. "Die zal wat langer duren dan normaal, even anderhalve maand van de aardbodem verdwijnen", lachte hij.

Kuijt sprak met meerde oud-voetballers over zijn afscheid. "Phillip Cocu, Frank de Boer, André Ooijer, Mark van Bommel en natuurlijk Gio. Bij iedereen was het een keuze op gevoel en spijt hebben ze nooit gehad. Maar missen doen ze het wel. Stuk voor stuk zeggen ze dat de periode dat ze speler waren de mooiste tijd van hun leven was."